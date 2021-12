Chelsea, niente rinnovo per Azpilicueta: sullo spagnolo c’è il Barcellona (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il capitano del Chelsea, Cesar Azpilicueta, non ha trovato alcuno accordo con i Blues per il rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, il difensore avrebbe già un’intesa di massima con il Barcellona. Se la trattativa andasse in porto l’iberico tornerebbe in patria dodici anni dopo l’ultima volta, quando vestiva ancora la maglia dell’Osasuna. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere le riserve. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il capitano del, Cesar, non ha trovato alcuno accordo con i Blues per ildi contratto. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, il difensore avrebbe già un’intesa di massima con il. Se la trattativa andasse in porto l’iberico tornerebbe in patria dodici anni dopo l’ultima volta, quando vestiva ancora la maglia dell’Osasuna. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere le riserve. SportFace.

