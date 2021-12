Chelsea-Brighton | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riportiamo ledi, gara valida per ventesima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Mike Dean. Calcio d’inizio ore 20:30 allo Stamford Bridge di Londra. Dopo appena tre giornitornano in campo in un match che vede gli uomini di Tuchel nettamente favoriti sulla carta. Dopo due pareggi consecutivi i Bleus sono tornati alla vittoria per 3-1 sul campo dell’Aston Villa. Decisivi sono stati i due penalty trasformati da Jorginho, ma soprattutto il ritorno al gol di Lukaku. Il centravanti belga infatti, era a secco da settembre, e una serie di infortuni avevano condizionato le sue prestazioni. Grazie a questo successo la compagine londinese ha consolidato il terzo posto provando anche a rimanere sulla scia della capolista ...

Prosegue la 20a giornata di Premier League con altre due partite in questo mercoledì. Alle 20.30 il Chelsea cerca contro il Brighton la seconda vittoria consecutiva per prendersi il secondo posto solitario e andare a +3 sul Liverpool. Alle 21.15, poi, tocca alla capolista: il Manchester City di ...