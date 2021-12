Chelsea-Brighton in tv oggi: orario, canale e streaming Premier League 2021/2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea di Jorginho e Lukaku sfiderà il Brighton, in occasione della ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Tra rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus e sfide spettacolari, i Blues continuano la propria corsa nella massima serie inglese; confronto da favoriti a Stamford Bridge, sebbene i londinesi dovranno fare a meno del leader Thiago Silva, recentemente out a causa di un infortunio muscolare. Il rientrante Lukaku, ex Inter, proverà a guidare la squadra di Tuchel al successo casalingo, sebbene il Brighton opporrà certamente un’orgogliosa resistenza. La sfida in questione andrà in scena oggi, mercoledì 29 dicembre, con fischio d’inizio programmato alle ore 20.30. Terzo in classifica a 6 punti dal Manchester City capolista, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildi Jorginho e Lukaku sfiderà il, in occasione della ventesima giornata della. Tra rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus e sfide spettacolari, i Blues continuano la propria corsa nella massima serie inglese; confronto da favoriti a Stamford Bridge, sebbene i londinesi dovranno fare a meno del leader Thiago Silva, recentemente out a causa di un infortunio muscolare. Il rientrante Lukaku, ex Inter, proverà a guidare la squadra di Tuchel al successo casalingo, sebbene ilopporrà certamente un’orgogliosa resistenza. La sfida in questione andrà in scena, mercoledì 29 dicembre, con fischio d’inizio programmato alle ore 20.30. Terzo in classifica a 6 punti dal Manchester City capolista, il ...

