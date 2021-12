Chelsea-Brighton 1-1 | Lukaku non basta | Welbeck la pareggia all’ultimo respiro

Advertising

infoitsalute : Premier League, Welbeck al 91' ferma il Chelsea: è 1-1 tra i Blues e il Brighton - alessio_morra : Dopo la sconfitta del #Liverpool, c'è il pareggio interno del #Chelsea, agganciato in casa sull'1-1 dal #Brighton.… - tcm24com : Beffato il Chelsea, finisce 1-1 contro il Brighton #Chelsea #Brighton #PremierLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Non basta Lukaku, il Chelsea frena contro il Brighton - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Non basta Lukaku, il Chelsea frena contro il Brighton -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Brighton

Ilfrena clamorosamente nel posticipo della 20ª giornata della Premier League, facendosi bloccare in casa sull'1 - 1 dala pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro Michael Dean. I '...Ilpareggia 1 - 1 col, facendosi raggiungere in pieno recupero e lascia per strada punti importanti. I Blues passano al 28' con Lukaku, gol che gli ospiti contestano a lungo per un fallo ...Stop beffardo per il Chelsea, che nella ventesima giornata della Premier League 2021/2022 pareggia in casa contro il Brighton. Un punto in realtà ampiamente meritato per gli ospi ...(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Il Chelsea frena clamorosamente nel posticipo della 20/a giornata della Premier League, facendosi bloccare in casa sull’1-1 dal Brighton a pochi istanti dal fischio finale dell ...