Chelsea-Brighton (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Premier League non smette mai di regalarci spettacolo ed emozioni infinite, in modo particolare in queste partite di fine anno. Il match che vede di fronte Chelsea e Brighton non fa eccezione e si conclude con un 1-1 incredibile. La squadra di Tuchel si porta in vantaggio nel primo tempo, ma poi si spegne ed è così che gli uomini guidati da Graham Potter tirano fuori una prestazione eccezionale che li porta ad agguantare il pari nel finale. Vediamo insieme quali sono stati i fattori determinanti di Chelsea-Brighton attraverso l’analisi tattica della sfida. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni iniziali. I padroni di casa scendono in campo col consolidato 3-4-2-1. Terzetto difensivo davanti a Mendy composto dai titolarissimi Rudiger, Christensen e Azpilicueta. A centrocampo, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Premier League non smette mai di regalarci spettacolo ed emozioni infinite, in modo particolare in queste partite di fine anno. Il match che vede di frontenon fa eccezione e si conclude con un 1-1 incredibile. La squadra di Tuchel si porta in vantaggio nel primo tempo, ma poi si spegne ed è così che gli uomini guidati da Graham Potter tirano fuori una prestazione eccezionale che li porta ad agguantare il pari nel finale. Vediamo insieme quali sono stati i fattori determinanti diattraverso l’della sfida. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni iniziali. I padroni di casa scendono in campo col consolidato 3-4-2-1. Terzetto difensivo davanti a Mendy composto dai titolarissimi Rudiger, Christensen e Azpilicueta. A centrocampo, ...

