Cheesecake in pasta frolla: talmente buona che la farai sempre così! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questa ricetta ha subito delle piccole variazioni dall’originale il suo procedimento la rende ben diversa dalle solite Cheesecake ed è golosissima! Vedrai che questa versione, facile e veloce da realizzare, soddisferà il tuo palato e non potrai più farne a meno. frolla montata Per creare la frolla montata occorrono: 250 gr di farina 50 gr di farina di mandorle tostate 200 gr di burro 2,5 gr di cannella 50 gr di uova 1 gr di baking 75 gr di zucchero In una planetaria con la frusta K (a foglia) lavoriamo lo zucchero e il burro. Quando avremo un composto spumoso e bianco aggiungiamo le uova, una per volta, e lavoriamo amalgamando gli ingredienti. Successivamente aggiungiamo la farina insieme a quella di mandorle, alla cannella e al lievito. Completato questo procedimento versiamo il risultato in una sac à poche con la bocchetta da 10 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questa ricetta ha subito delle piccole variazioni dall’originale il suo procedimento la rende ben diversa dalle soliteed è golosissima! Vedrai che questa versione, facile e veloce da realizzare, soddisferà il tuo palato e non potrai più farne a meno.montata Per creare lamontata occorrono: 250 gr di farina 50 gr di farina di mandorle tostate 200 gr di burro 2,5 gr di cannella 50 gr di uova 1 gr di baking 75 gr di zucchero In una planetaria con la frusta K (a foglia) lavoriamo lo zucchero e il burro. Quando avremo un composto spumoso e bianco aggiungiamo le uova, una per volta, e lavoriamo amalgamando gli ingredienti. Successivamente aggiungiamo la farina insieme a quella di mandorle, alla cannella e al lievito. Completato questo procedimento versiamo il risultato in una sac à poche con la bocchetta da 10 ...

Advertising

Volevodirti_28 : 16.00 stasera io niente cena 17.00 mi farei un té 17.01 ci sono ancora le mini cheesecake? 18.00 stasera io non c… - Iuomofocaccina : non io che mi sono misurata la pasta e il pane per non sgarrare neanche di un grammo per poi mangiarmi due fette di cheesecake -