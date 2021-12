Che cos’è l’endemia: metterà fine al Covid per sempre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che cos’è l’endemia: il Covid non farà più paura e finirà per sempre quando si entrerà in questa nuova fase. Le parole di Pierpaolo Sileri Il Covid continua a non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che: ilnon farà più paura e finirà perquando si entrerà in questa nuova fase. Le parole di Pierpaolo Sileri Ilcontinua a non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

marattin : Ma il punto non è chiedere necessariamente la doppia lettura, bensì prendere atto che ormai il bicameralismo ha fat… - teatrolafenice : ?? «Cos’è la menzogna? È la verità che desideriamo, la realtà che non sperimentiamo» (Eric Emmanuel Schmitt). Buona… - sugookawa : Cos'è c'è di meglio di Daria che legge il manhua di saye e me lo commenta anche? Niente, esatto - chilluxbro : cos'è sta storia che oggi vedo solo storie frecciatine? - Ioballodasola : RT @LuLu190913: 'Cos’è la vita? È il lampo di una lucciola nella notte. È il respiro di un bufalo d’inverno. È la piccola ombra che attrave… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Che cosa è la biofilia? Rispondono Bettina Bolten e Giuseppe Barbiero Cose di Casa