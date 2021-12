“Che c***o c’entri?”: Miriana Trevisan si sfoga nella notte, con 3 parole l’ha fatta a pezzi [VIDEO] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Miriana Trevisan si lascia andare nella notte e spara a zero su una concorrente del GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda. Miriana Trevisan al GF Vip (Fonte: direttanews.com)La vippona Miriana Trevisan non le manda a dire e si sfoga durante la notte con il gieffino Gianmaria Antinolfi. Il centro della discussione è stata Soleil, una concorrente che è sempre stata fortemente criticata da Miriana, che ha sempre affermato di non avere nulla in comune con lei. Questa notte, Gianmaria ha deciso di aprirsi riguardo la sua vita sentimentale, tirando in ballo anche la stessa Soleil.Miriana, quindi, non si è risparmiata nel criticare la gieffina, scatenando l’ira del ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021)si lascia andaree spara a zero su una concorrente del GF Vip: ecco tutti i dettagli della vicenda.al GF Vip (Fonte: direttanews.com)La vipponanon le manda a dire e sidurante lacon il gieffino Gianmaria Antinolfi. Il centro della discussione è stata Soleil, una concorrente che è sempre stata fortemente criticata da, che ha sempre affermato di non avere nulla in comune con lei. Questa, Gianmaria ha deciso di aprirsi riguardo la sua vita sentimentale, tirando in ballo anche la stessa Soleil., quindi, non si è risparmiata nel criticare la gieffina, scatenando l’ira del ...

