Charlene di Monaco | le condizioni di salute | arriva l’annuncio ufficiale

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La casa reale ha aggiornato riguardo ledidella principessa, consorte di Alberto di. La situazione è difficile. La principessaè da qualche tempo molto malata. Combatte contro una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a subire tre lunghi interventi. L’ex nuotatrice, quando l’ha scoperto, è rimasta bloccata in Sudafrica e L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Le condizioni di salute della principessa continuano a preoccupare #Pomeriggio5 - zazoomblog : Charlene di Monaco preoccupano ancora le sue condizioni: ecco il comunicato ufficiale - #Charlene #Monaco… - infoitsalute : Charlene di Monaco, il comunicato drammatico dal palazzo reale: le sue condizioni - infoitsalute : Charlene Di Monaco, famiglia reale in crisi di nervi: mega fuga di notizie sul suo grave stato - PasqualeMarro : #CharlenediMonaco situazione difficile, nessun rientro a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Cronaca dal Mondo Charlène di: dal Palazzo Reale arrivano nuovi aggiornamenti sul[...] Charlène disi sta ancora riprendendo dopo le operazioni chirurgiche e i problemi d [...] Dall'...Quando è tornata a, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso ... 'Il problema dinon ha niente a che vedere con la nostra relazione - aveva detto - voglio che ...La principessa Charlene di Monaco colpita da un grave lutto: la moglie di Alberto II dà il triste annuncio sui social, ecco le sue parole ...Le ultime notizie ufficiali sulla salute di Charlene di Monaco preoccupano ed allontanano un suo possibile ritorno nel Principato in breve tempo. Nata come Charlene Wittstock a Bulawayo nel 1978, è la ...