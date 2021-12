Cessione Salernitana: nessuna offerta ufficiale. -2 giorni alla scadenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cessione Salernitana: ancora nessuna offerta ufficiale per l’acquisizione delle quote del club campano. Le ultime Mancano due giorni alla scadenza della proroga per la Cessione della Salernitana. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali ai trust Melior Trust e Widar Trust, che hanno imposto vincoli severi per l’acquisizione del club campano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Salernitana dovrà trovare un acquirente entro il 31 dicembre per non essere esclusa dalla Serie A 2021/22. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): ancoraper l’acquisizione delle quote del club campano. Le ultime Mancano duedella proroga per ladella. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali ai trust Melior Trust e Widar Trust, che hanno imposto vincoli severi per l’acquisizione del club campano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ladovrà trovare un acquirente entro il 31 dicembre per non essere esclusa dSerie A 2021/22. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - CalcioNews24 : Cessione #Salernitana: nessuna offerta ufficiale. -2 giorni alla scadenza - TuttoSalerno : Caos Salernitana: 48 ore per la cessione altrimenti sarà esclusione - anteprima24 : ** #Salernitana, solo due giorni per evitare esclusione ** - infoitsport : Salernitana, ultime 48 ore per la cessione: ancora nessuna offerta -