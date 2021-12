Certificazione per la sigla di Occhi Di Gatto, le parole di Cristina D’Avena 36 anni dopo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La sigla di Occhi Di Gatto di Cristina D’Avena raggiunge una importante certificazioni, ben 36 anni dopo la sua pubblicazione. La cantante lo comunica ai fan sui social e ringrazia tutti coloro che le hanno permesso di prestare la voce a questo grande successo, entrato ormai nel cuore di tutti. A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, la sigla di Occhi Di Gatto di Cristina D’Avena viene certificata disco d’oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale. La Certificazione è stata ottenuta dal brano nella settimana n. 52 del 2021 e per l’artista significa concludere l’anno con un disco d’oro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) LadiDidiraggiunge una importante certificazioni, ben 36la sua pubblicazione. La cantante lo comunica ai fan sui social e ringrazia tutti coloro che le hanno permesso di prestare la voce a questo grande successo, entrato ormai nel cuore di tutti. A distanza di 36dalla sua prima pubblicazione in vinile, ladiDidiviene certificata disco d’oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale. Laè stata ottenuta dal brano nella settimana n. 52 del 2021 e per l’artista significa concludere l’anno con un disco d’oro ...

