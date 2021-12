Cdm, ok a dl su quarantene ed estensione uso green pass (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del green pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass Rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere;centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.Il testo prevede nuove misure in merito all’delRafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e leper i vaccinati.Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delRafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere;centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti ...

