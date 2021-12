Catania | SIGI chiede aiuto ai maltesi | il sostegno economico per salvare la stagione

Advertising

tifosipalermoit : la riunione fra i soci Sigi ha stabilito di non uscire ulteriore denaro per garantire al club il proseguimento dell… - news_catania : NewsCatania – Sigi, Ferraù oggi a Malta. Le ultime - MRB_it : ? | Catania, riunione tra soci SIGI: si cerca di salvare il titolo sportivo #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - ILOVEPACALCIO : La Sicilia: 'Catania, Sigi decisa a versare i 660mila euro. Ferraù: «Rispetteremo l'impegno»' - Ilovepalermocalcio - lasiciliait : Catania, si riaccende la speranza: la Sigi decisa a versare i 660mila euro -

Oggi e domani saranno giorni vitali per evitare il naufragio del. Nelle prossime ore è in ... Anche i socisi vedranno per discutere le strategie necessarie a salvare il titolo sportivo. La ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' I socinon verseranno un centesimo dei 600 mila euro dovuti al Calcio, che garantirebbe al club il prolungamento dell'esercizio provvisorio'. Esordisce così il Giornale di Sicilia riguardo gli ...La Sigi non verserà i 600 mila euro necessari per proseguire la stagione sportiva, il calcio è Catania è sempre più in pericolo ...Nel corso della trasmissione Città Rossazzurra, su Radio Antenna Uno in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com abbiamo sentito telefonicamente il collega di Video Regione Bruno Capanna a proposito ...