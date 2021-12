(Di mercoledì 29 dicembre 2021) al va ala. È successo a , in provincia di , dove una donna consapevole di dover stare in isolamento è uscita lo stesso per andare al supermercato, il caso ha voluto chesse il ...

Advertising

repubblica : Positiva va a fare la spesa, la caposala la riconosce al supermercato a Cassino. Rischia la denuncia [di Clemente P… - cristin86212732 : RT @repubblica: Positiva va a fare la spesa, la caposala la riconosce al supermercato a Cassino. Rischia la denuncia [di Clemente Pistilli]… - piepol49 : Cassino, positiva va a fare la spesa ma incontra il medico che le aveva fatto il tampone: rischia la denuncia - stefancrisan : RT @repubblica: Positiva va a fare la spesa, la caposala la riconosce al supermercato a Cassino. Rischia la denuncia [di Clemente Pistilli]… - Marilenapas : RT @repubblica: Positiva va a fare la spesa, la caposala la riconosce al supermercato a Cassino. Rischia la denuncia [di Clemente Pistilli]… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassino positiva

Non è la prima volta che una personaal coronavirus viene sorpresa al di fuori dalla sua abitazione, nonostante la quarantena. Diversi i casi avvenuti negli ultimi giorni, tanti altri quelli ......accaduto la sera del 24 dicembre a, in provincia Frosinone. Ora la protagonista rischia la denuncia, mentre il negozio è stato subito sanificato. Nell'esercizio commerciale, la donna...Un medico ha incontrato una delle sue pazienti positive al coronavirus mentre stava facendo la spesa al supermercato. È successo a Cassino, in provincia di Frosinone. La donna, ben consapevole di ...L'istituto ha raggiunto un accordo con i sindacati per l'ottimizzazione degli organici che prevede, a fronte di 1.700 uscite già annunciate, 550 nuove assunzioni e la stabilizzazione di 300 contratti ...