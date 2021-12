Casini? Escluso | è uno che tradisce La pesantissima frase rubata a Berlusconi | Quirinale | ecco cosa significa

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Manovre con vista sul. La corsa ormai è clamorosamente entrata nel vivo. Le posizioni sono note: Mario Draghi grande favorito ma tutt'altro che scontato. Dunque Silvio, in corsa e motivato più che mai. Dunque una serie di altri nomi in lizza, le cui quotazioni salgono e scendono ogni giorno: da Giuliano Amato a Pierferdinando, da Letizia Moratti e fino a Sabino Cassese, oltre a molti altri candidati o presunti tali. Come è noto, la faccenda è particolarmente intricata. Da ogni punto di vista. La principale "complicazione" sarebbe la sopravvivenza di un governo come quello di oggi senza Mario Draghi: difficile, molto difficile, come ha fatto capire a tempo debito Matteo Salvini. E anche su, in verità, il centrodestra non sarebbe poi così compatto: il timore del leader di ...

Non è infattiche anche senatori e deputati possano rimanere imprigionati nella ragnatela ... Intanto, però, i rumors accreditano Paolo Gentiloni, Pierferdinando, Giuliano Amato e Mario ..., in via categorica, il voto a distanza (al Parlamento Ue si fa, da noi non se n'è mai ... Per i candidati più sul filo dei voti, da Draghi a Berlusconi, daad Amato, un bel problema. ...Quirinale, Conte ha riunito nuovamente i vertici M5S. Irritazione nel Pd. Riunioni a cadenza quasi quotidiana (soprattutto a distanza), chat, telefonate. Quello del M5S, mentre si ..."Sì, come abbiamo detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche". Con queste parole il coordinatore nazion ...