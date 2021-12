Casi di Covid nel volley: rinviate partite di campionato e di Coppa Italia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora partite rinviate a causa del Covid nella pallavolo. A Vibo Valentia salgono a cinque i giocatori positivi al Covid della Tonno Callipo di volley, che milita nel campionato di Superlega. In seguito ai tamponi antigenici effettuati nel pomeriggio di oggi, sono stati registrati due nuovi Casi che si aggiungono ai tre già accertati. I due nuovi contagiati della prima squadra, sono stati posti in isolamento. Domani mattina, come già previsto, tutti i giocatori e i componenti dello staff saranno sottoposti a tampone molecolare, e le sedute d’allenamento, intanto, restano sospese in via precauzionale. Intanto la lega volley ha reso noto che a causa di queste positività il recupero di campionato fra Gas Bluenergy Piacenza e la squadra ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancoraa causa delnella pallavolo. A Vibo Valentia salgono a cinque i giocatori positivi aldella Tonno Callipo di, che milita neldi Superlega. In seguito ai tamponi antigenici effettuati nel pomeriggio di oggi, sono stati registrati due nuoviche si aggiungono ai tre già accertati. I due nuovi contagiati della prima squadra, sono stati posti in isolamento. Domani mattina, come già previsto, tutti i giocatori e i componenti dello staff saranno sottoposti a tampone molecolare, e le sedute d’allenamento, intanto, restano sospese in via precauzionale. Intanto la legaha reso noto che a causa di queste positività il recupero difra Gas Bluenergy Piacenza e la squadra ...

