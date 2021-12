Caro bollette, stangata da 770 a 1200 euro a famiglia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'arrivo della stangata non e' piu' una notizia. La rincorsa dei prezzi dell'energia che tra pochi giorni si scarichera' sulle bollette degli italiani e' annunciata da tempo: resta pero' da capire ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'arrivo dellanon e' piu' una notizia. La rincorsa dei prezzi dell'energia che tra pochi giorni si scarichera' sulledegli italiani e' annunciata da tempo: resta pero' da capire ...

