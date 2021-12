Capodanno | Viviano Ass Pirotecnica Italiana | “-80% fatturato | perchè noi unici ‘untori’?”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il dramma è partito da marzo 2020, quando è stato dichiarato lo stato pandemico e abbiamo registrato un calo deldell’80%. Parliamo di un settore, quello della pirotecnia, che in Italia sviluppa un ricavato di oltre 600 milioni di euro con 10mila dipendenti, al netto dell’indotto, distribuiti in 2mila aziende concentrate per lo più in Meridione e in Campania, dove c’é meno lavoro. La stagionalità professionale, che va da aprile a fine settembre (gli eventi di piazza) e che più fattura, è completamente ferma per i provvedimenti normativi; quella di, anche rivolta alle famiglie, continua a incassare disdette a lavoro già fatto”. E’ un vero e proprio grido di dolore quello lanciato all’Adnkronos dal presidente dell’Associazione, Nobile ...