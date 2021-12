Capodanno dal clima impazzito: caldo anomalo e nebbia soffocante in pianura (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ in arrivo l’anticiclone africano: farà molto caldo in pianura ma anche in montagna dove lo zero termico sarà in fortissimo rialzo. nebbia e nubi basse sono previste in pianura al Nord accompagnate da tassi di inquinamento significativi. Nei prossimi giorni e almeno fin a dopo Capodanno, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano investirà tutta l'Italia. Inizierà così un periodo di stabilità atmosferica, ma soprattutto di temperature decisamente fuori dal normale per essere fine dicembre.caldo anomaloLa presenza dell’anticiclone avrà effetti diversi a seconda della zona. In genere, questa figura meteorologica ci tiene compagnia durante l'estate, ma quest'anno ha deciso di esagerare, riuscendo a salire di latitudine proprio in ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ in arrivo l’anticiclone africano: farà moltoinma anche in montagna dove lo zero termico sarà in fortissimo rialzo.e nubi basse sono previste inal Nord accompagnate da tassi di inquinamento significativi. Nei prossimi giorni e almeno fin a dopo, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano investirà tutta l'Italia. Inizierà così un periodo di stabilità atmosferica, ma soprattutto di temperature decisamente fuori dal normale per essere fine dicembre.La presenza dell’anticiclone avrà effetti diversi a seconda della zona. In genere, questa figura meteorologica ci tiene compagnia durante l'estate, ma quest'anno ha deciso di esagerare, riuscendo a salire di latitudine proprio in ...

Advertising

Agenzia_Italia : Una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano investirà l'Italia, i valori salirann… - Agenzia_Ansa : Capodanno 2022, cosa si potrà fare e cosa no. Le novità dopo il decreto Festività approvato dal Cdm. #ANSA - Leryn23212354 : RT @EssereAnimali: Non solo a Natale: in vista del cenone di capodanno (che sia online oppure dal vivo) vi riproponiamo i nostri consigli s… - infoitinterno : Omicron, 'lockdown subito'. Indiscreto dal tavolo di governo: Capodanno cancellato, la decisione drastica - Unf_Tweet : -