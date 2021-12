Capodanno 2022, Italia: circolare su controlli e regole anti Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno 2022 sarà un’altra festa in piena pandemia, in Italia senza lockdown o coprifuoco ma con controlli e restrizioni e una speciale attenzione alle regole vista l’impennata di contagi Covid e la diffusione della variante Omicron. Tra le regole, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 first appeared on il Mattino di Sicilia . Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sarà un’altra festa in piena pandemia, insenza lockdown o coprifuoco ma cone restrizioni e una speciale attenzione allevista l’impennata di contagie la diffusione della variante Omicron. Tra le, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 first appeared on il Mattino di Sicilia .

Advertising

Adnkronos : Anelli (Fnomceo): 'Chiunque incontriamo può essere contagioso, bisogna ridurre i contatti'. #Covid #Capodanno - Adnkronos : #Capodanno 2022, Sileri ottimista: 'Sarà l’ultimo con il #Covid'. - Adnkronos : Viminale: 'Più controlli in zone centrali e movida'. I medici: '#Capodanno più responsabile o Paese si ferma'. - PanLuvme : RT @nintendo_hall: Mario Kart Tour: uno sguardo in video al Tour di Capodanno 2022 - PanLuvme : RT @nintendo_hall: Mario Kart Tour: uno sguardo in video al Tour di Capodanno 2022 -