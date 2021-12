Capodanno 2022 in Italia | circolare del Viminale su controlli e regole anti Covid

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)sarà un’altra festa in piena pandemia, insenza lockdown o coprifuoco ma cone restrizioni e una speciale attenzione allevista l’impennata di contagie la diffusione della variante Omicron. Tra le, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 first appeared on il Mattino di Sicilia .