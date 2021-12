Capodanno 2022 | cosa si può fare durante il veglione?

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A causa delle nuove norme anti-Covid sono saltati molti piani per il: scopriamosi puòil. Gli auguri per il nuovo anno (via pixabay)A causa dell’aumento dei contagi, il Governo ha varato un nuovo decreto con regole più stringenti. In previsione delle festività e con la possibilità di assembramenti incontrollabili per le varie celebrazioni, il Consiglio dei Ministri ha provato ad arginare la situazione con diverse norme. A differenza dell’anno scorso quando in questo periodo tutta Italia si trovava in zona rossa, adesso la situazione è differente anche grazie all’effetto dei vaccini. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Con i casi in aumento però il Governo ha scelto di blindare il...