Capodanno 2022, cosa è vietato e cosa si può fare la notte del 31 dicembre | VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Feste in piazza ed eventi vietati, super green pass per cenare al ristorante, niente assembramenti ma nessun limite per il numero di invitati a casa. E poi ancora: discoteche chiuse, nessuna restrizione agli spostamenti, mascherine nei luoghi chiusi. Tutto quello che c’è da sapere sulle regole anti Covid in vigore a Capodanno 2022. La parola d’ordine è: buonsenso. Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Feste in piazza ed eventi vietati, super green pass per cenare al ristorante, niente assembramenti ma nessun limite per il numero di invitati a casa. E poi ancora: discoteche chiuse, nessuna restrizione agli spostamenti, mascherine nei luoghi chiusi. Tutto quello che c’è da sapere sulle regole anti Covid in vigore a. La parola d’ordine è: buonsenso.

