Capodanno 2022 | al Maschio Angioino un grande spettacolo in diretta tv

Advertising

Adnkronos : Anelli (Fnomceo): 'Chiunque incontriamo può essere contagioso, bisogna ridurre i contatti'. #Covid #Capodanno - Adnkronos : #Capodanno 2022, Sileri ottimista: 'Sarà l’ultimo con il #Covid'. - Agenzia_Ansa : Capodanno 2022, cosa si potrà fare e cosa no. Le novità dopo il decreto Festività approvato dal Cdm. #ANSA - i44lix : possiamo passare al 2022 senza il capodanno? diretta 2 gennaio e stiamo apposto - marcovarini : Capodanno 2022, #Sileri: 'Sarà ultimo con Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2022

Genova - Firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci l'ordinanza che da domani sera alle 19.30 vieta la detenzione e l'uso di fuochi artificiali, artifici pirotecnici e materiale esplodente nelle aree ...Read More Ambiente, i consigli dell'Oipa per aiutare i nostri animali nella notte dei '... Read More Ambiente L'Onu dichiara il'Anno Internazionale del Vetro' 29 Dicembre 2021 "Il...Firmata dal sindaco Luigi De Mossi un’apposita ordinanza (n. 71 del 28 dicembre.21) con la quale, richiamato il Regolamento di Polizia Municipale che all’art. 5 vieta di eseguire giochi (tra questi lo ...Il 31 dicembre è ospite speciale del . Capodanno di TVP . il canale TV nazionale della Polonia. SENHIT è stata invitata ad esibirsi al Capodanno di TVP, il canale TV nazionale d ...