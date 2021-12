Caos Covid, a Barcellona situazione al limite: “Xavi ha i giocatori contati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non arrivano buone notizie per il Barcellona di Xavi: tre giocatori sono risultati positivi al Covid, ora le assenze pesano Il Barcellona sta cercando di recuperare il terreno perso nella prima parte di questa stagione. Dopo un avvio complicato, dovuto soprattutto ai problemi finanziari della società e all’addio di Messi, il Barça è stato eliminato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non arrivano buone notizie per ildi: tresono risultati positivi al, ora le assenze pesano Ilsta cercando di recuperare il terreno perso nella prima parte di questa stagione. Dopo un avvio complicato, dovuto soprattutto ai problemi finanziari della società e all’addio di Messi, il Barça è stato eliminato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - DaniloG77 : Neanche il tempo di girarmi che le persone intorno hanno il #covid Mi sento come Milla Jovovich in Resident Evil! #covd #caos #ResidentEvil - ChiccaBis : RT @madforfree: Giudice di @Ballando_Rai, 3 dosi, positiva, è smarrita x caos tamponi. Le è saltata la vacanza, si fa paladina dei V positi… - messveneto : Il Covid manda nel caos i treni: cancellazioni in tutta Italia - LaStampa : Il Covid manda nel caos i treni: cancellazioni in tutta Italia -