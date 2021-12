Can Yaman ed un grande regalo ai fan: il backstage di Sandokan (VIDEO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’attore turco Can Yaman ha condiviso con i fan il backstage degli allenamenti durante le riprese di “Sandokan” la serie tv L’attore Can Yaman ha riscosso un clamoroso successo con la fiction “DayDreamer – Le ali del sogno” nel ruolo di Can Divit. Can con la sua brillante carriera sta vivendo un momento d’oro tra nuovi progetti e iniziative solidali. Per il suo 32esimo compleanno infatti Yaman ha ideato un’iniziativa solidale e speciale. L’attore ha organizzato una speciale giornata nel parco divertimenti Cinecittà World di Roma, dove il ricavato è stato devoluto al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. In questi ultime mesi, Can ha lanciato il suo primo profumo “Can Yaman Mania”, una meravigliosa fragranza genderless, adatta sia per uomo che per donna. Leggi anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’attore turco Canha condiviso con i fan ildegli allenamenti durante le riprese di “” la serie tv L’attore Canha riscosso un clamoroso successo con la fiction “DayDreamer – Le ali del sogno” nel ruolo di Can Divit. Can con la sua brillante carriera sta vivendo un momento d’oro tra nuovi progetti e iniziative solidali. Per il suo 32esimo compleanno infattiha ideato un’iniziativa solidale e speciale. L’attore ha organizzato una speciale giornata nel parco divertimenti Cinecittà World di Roma, dove il ricavato è stato devoluto al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. In questi ultime mesi, Can ha lanciato il suo primo profumo “CanMania”, una meravigliosa fragranza genderless, adatta sia per uomo che per donna. Leggi anche ...

