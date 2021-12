(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche oggi il numero dei positivi, in, è piuttosto alto, come i tamponi effettuati. I nuovi casi sono 9.802, calcolati su 111.379 test effettuati. Ilancora verso l’alto: siamo,8%, contro il 6,8% di ieri. I deceduti sono 11: 7 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri. Insieme ai positivi, aumenta purtroppo la pressione sugli ospedali, in particolare per quanto riguarda iin degenza ordinaria chedi 53 unità: ieri erano 534, oggi sono 587. Anche in terapia intensiva si occupano due posti più di ieri: sono 37 i letti occupati, contro i 35 di 24 ore fa. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 Posti letto di degenza ...

Advertising

aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #29dicembre 9.802 casi su 111.379 test (8,8% positivi) e 11 decessi. Negli ospedali 37 terapie inte… - ElVengadorDelF5 : RT @SkyTG24: Covid #Campania, nuovo record di contagi: quasi 10mila - napolista : #Campania, quasi 10mila contagi, il tasso schizza all’8,8%, aumentano i ricoveri I nuovi casi sono 9.802, calcolat… - SkyTG24 : Covid #Campania, nuovo record di contagi: quasi 10mila - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, nuovo record contagi: quasi 10mila LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Campania quasi

Farlo in Lombardia èun privilegio, chi se ne occupa al Sud a volte può ritrovarsi gomme a ...e Sicilia. Il Lazio, in particolare, è prima da cinque anni, ma a volte sono le sfumature ...Nuovo record di test e di contagi da Covid in: sono 9.802 i nuovi casi rilevati (ieri 7.181) su 111.379 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza balza all'8,8%, soglia mai toccata finora in regione, contro il 6,86 di ieri. Le nuove ...Stampa Sono 9802 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E’ il dato che emerge dal consueto bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e g ...Con l’altolà della Regione Campania, Direzione Generale governo del Territorio del 22 dicembre u.s., si è posto fine al tentativo di un gruppo di assegnatari di alloggi di via Saragat di risolvere un ...