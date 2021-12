Campania, in arrivo 200mln di sostegni alle imprese per la transizione 4.0 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ stato pubblicato sul BURC del 27 dicembre l’Avviso della Regione Campania per l’agevolazione di programmi di spesa di micro e piccole imprese campane per la realizzazione di investimenti che, mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di posizionamento competitivo. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nell’ambito del quale è emanato l’Avviso è fissata in 200 milioni di euro. L’avviso della Regione Campania L’Avviso pubblicato dalla Regione Campania sostiene il finanziamento delle imprese di piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ stato pubblicato sul BURC del 27 dicembre l’Avviso della Regioneper l’agevolazione di programmi di spesa di micro e piccolecampane per la realizzazione di investimenti che, mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di posizionamento competitivo. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nell’ambito del quale è emanato l’Avviso è fissata in 200 milioni di euro. L’avviso della RegioneL’Avviso pubblicato dalla Regionesostiene il finanziamento delledi piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione ...

