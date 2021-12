Advertising

Adnkronos : Campania, aumentano i contagi: l'ospedale Loreto Mare di Napoli torna #Covid Hospital. - Adnkronos : Campania, aumentano i contagi: l'ospedale Loreto Mare di Napoli torna #Covid Hospital. - italiaserait : Campania, aumento contagi: Loreto Mare torna Covid Hospital - fisco24_info : Campania, aumento contagi: Loreto Mare torna Covid Hospital: La riconversione avverrà in 5 giorni, decisione presa… - ottopagine : Covid-19, psicosi da aumento casi: se solo si leggessero correttamente i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Campania aumento

Il bilancio del 2021 Nell'ultimo anno, rispetto al 2020 è stato notato undi danni da ... Preoccupanti anche i casi rilevati incon 16 eventi, del Veneto e della Sardegna con 14, del ...... in linea con quanto stabilito dall'unità di crisi regionale della. 'È necessario garantire un'offerta assistenziale adeguata a sostenere l'di casi di Covid - 19 - spiega il ...NAPOLI - Cinque giorni per riconvertire l'ospedale Loreto Mare di Napoli in Covid Hospital. Ad annunciare una misura resa necessaria ...Roma, 29 dic. (Labitalia) - “Sarà solo attraverso un grande patto collaborativo comune tra istituzioni, imprese e parti sociali che potremo arrivare alla concre ...