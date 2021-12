Cambiare le batterie costa 20mila euro, fa esplodere la sua Tesla con la dinamite - VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il costo di una nuova Tesla Model S è di oltre 80mila euro , ma l'esperienza di farne esplodere una… non ha prezzo. Il finlandese Tuomas Katainen ha acquistato la sua Tesla nel 2013 e ha guidato l’auto,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il costo di una nuovaModel S è di oltre 80mila, ma l'esperienza di farneuna… non ha prezzo. Il finlandese Tuomas Katainen ha acquistato la suanel 2013 e ha guidato l’auto,...

