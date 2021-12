Calendario ciclismo 2022 | date e programma di tutti gli eventi Giro d’Italia | Tour de France e Mondiali | la guida

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildelsu strada si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Riflettori chiaramente puntati sulle tre grandi corse a tappe di tre settimane: ilandrà in scena dal 6 al 29 maggio, ilderegalerà spettacolo dal 1° al 24 luglio, la Vuelta di Spagna si disputerà dal 19 agosto all’11 settembre. I, invece, avranno luogo a Wollongong (Australia) dal 18 al 25 settembre. Immancabili come sempre le Classiche Monumento: primavera di fuoco con Milano-Sanremo (19 marzo),delle Fiandre (3 aprile), Parigi-Roubaix (17 aprile), Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile) e poi in autunno ...