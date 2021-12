Caldara | «Venezia la mia scintilla Smettere? Ci ho pensato»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Mattia, difensore delin prestito dal Milan, ha parlato della scelta di lasciare i rossoneri: le sue dichiarazioni Mattia, difensore delin prestito dal Milan, ha parlato della scelta di lasciare i rossoneri. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.– «Quando ho avuto la possibilità di venire qua a, sono venuti addirittura il mister e il direttore a parlarmi. È stata lache mi mancava, perché probabilmente neanche io avevo fiducia in me stesso. Da quando sono qui sono un’altra persona. Sono molto più sereno, torno a casa felice perché riesco ad allenarmi bene e gioco tutte le partite. Anche io sento che è cambiato qualcosa.? C’è stato un mezzo secondo in cui ...

Commenta per primo Mattia, difensore del Milan in prestito al, si è raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio: Il primo infortunio al Milan : 'Il primo infortunio al tendine d'Achille diciamo ...ASCOLTA Mattia Caldara, difensore del Venezia in prestito dal Milan, ha parlato della scelta di lasciare i rossoneri: le sue dichiarazioni Mattia Caldara, difensore del Venezia in prestito dal Milan, ...L'ex difensore di Atalanta e Milan torna sul suo recente passato, adesso ha trovato la sua dimensione con la maglia del Venezia "Sono arrivato a Bergamo a metà gennaio e ho fatto la partita contro la ...