Calciomercato, Shick al West Ham? Ci guadagnerebbe la Roma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La vendita di un giocatore non ‘tuo’ può portare dei benefici alle tue casse? Se si parla dell’affaire Patrik Schick, e della Roma – come avviene in moltissimi altri casi tra le altre cose – la risposta è affermativa. Perché in pieno clima di Calciomercato all’epoca del covid, tra penuria di risorse e difficoltà di movimenti in entrata e in uscita, un club come la Roma, sempre attento a quelle che sono le cose in termini di movimenti sostenibili sul fronte Calciomercato, anche un’operazione (ipotetica e futuribile) come quella di un suo ex calciatore può diventare fonte di introiti. E sì, perchè Patrik Schick è divenuto in questi giorni, stando ai rumors di mercato, l’obiettivo di acquisto del West Ham che, secondo quanto dicono in Inghilterra, avrebbe l’intenzione di sborsare 40 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La vendita di un giocatore non ‘tuo’ può portare dei benefici alle tue casse? Se si parla dell’affaire Patrik Schick, e della– come avviene in moltissimi altri casi tra le altre cose – la risposta è affermativa. Perché in pieno clima diall’epoca del covid, tra penuria di risorse e difficoltà di movimenti in entrata e in uscita, un club come la, sempre attento a quelle che sono le cose in termini di movimenti sostenibili sul fronte, anche un’operazione (ipotetica e futuribile) come quella di un suo ex calciatore può diventare fonte di introiti. E sì, perchè Patrik Schick è divenuto in questi giorni, stando ai rumors di mercato, l’obiettivo di acquisto delche, secondo quanto dicono in Inghilterra, avrebbe l’intenzione di sborsare 40 ...

Advertising

italiaserait : Calciomercato, Shick al West Ham? Ci guadagnerebbe la Roma - temafootball24 : #Milan: non solo #Botman e ????, per l’estate si punta a due profili per l’attacco. Il primo è Patrick #Shick, il sec… - MilanWorldForum : Milan tra Muriel, Beto, Schick e gli obiettivi per la difesa Le news-) - MilanWorldForum : Milan tra Muriel, Beto, Schick e gli obiettivi per la difesa Le news-) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Shick Bayer Leverkusen, sirene inglesi per Schick Commenta per primo Il Mirror riporta che Patrick Shick è finito nel mirino del West Ham . Il 25enne attaccante ceco del Bayer Leverkusen è uno dei migliori cannonieri della Bundesliga segnando 16 gol in 14 partite. Secondo la testata inglese il ...

Super Shick per il Milan: servono 40 milioni In questo video sul canale YouTube di Calciomercato.it abbiamo analizzato le possibilità del Milan di arrivare a Patrik SchickI rossoneri si aggrappano a Zlatan Ibrahimovic per questa stagione, ma per il futuro valutano le alternative e ...

Bayer Leverkusen, sirene inglesi per Schick Calciomercato.com Calciomercato, Shick al West Ham? Ci guadagnerebbe la Roma La vendita di un giocatore non ‘tuo’ può portare dei benefici alle tue casse? Se si parla dell’affaire Patrik Schick, e della Roma – come avviene in moltissimi altri casi tra le altre cose – la rispos ...

Calciomercato Roma, il West Ham aiuta Tiago Pinto: occhio alla clausola La Roma potrebbe beneficiare di una particolare clausola grazie ad un'operazione di mercato in entrata del West Ham su un suo ex giocatore ...

Commenta per primo Il Mirror riporta che Patrickè finito nel mirino del West Ham . Il 25enne attaccante ceco del Bayer Leverkusen è uno dei migliori cannonieri della Bundesliga segnando 16 gol in 14 partite. Secondo la testata inglese il ...In questo video sul canale YouTube di.it abbiamo analizzato le possibilità del Milan di arrivare a Patrik SchickI rossoneri si aggrappano a Zlatan Ibrahimovic per questa stagione, ma per il futuro valutano le alternative e ...La vendita di un giocatore non ‘tuo’ può portare dei benefici alle tue casse? Se si parla dell’affaire Patrik Schick, e della Roma – come avviene in moltissimi altri casi tra le altre cose – la rispos ...La Roma potrebbe beneficiare di una particolare clausola grazie ad un'operazione di mercato in entrata del West Ham su un suo ex giocatore ...