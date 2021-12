Calciomercato Roma, Riccardo Calafiori vicinissimo al Cagliari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Calciomercato ancora deve iniziare ufficialmente ma i primi colpi iniziano ad arrivare: sembra ormai fatta per il passaggio di Riccardo Calafiori dalla Roma al Cagliari. Il terzino italiano, classe 2002, era finito sotto la lente di diversi club (tra cui anche l’Hellas Verona) ma è stata la società di Tommaso Giulini ad assicurarsi le prestazioni sportive del giovane talento. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di un prestito secco, fino a fine stagione. Una vera e propria rivoluzione per il Cagliari di Mazzarri che in pochissimi giorni pare abbia chiuso anche per altri due innesti. Calciomercato Cagliari, Riccardo Calafiori dalla Roma è l’innesto giusto per salvarsi? La ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilancora deve iniziare ufficialmente ma i primi colpi iniziano ad arrivare: sembra ormai fatta per il passaggio didallaal. Il terzino italiano, classe 2002, era finito sotto la lente di diversi club (tra cui anche l’Hellas Verona) ma è stata la società di Tommaso Giulini ad assicurarsi le prestazioni sportive del giovane talento. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di un prestito secco, fino a fine stagione. Una vera e propria rivoluzione per ildi Mazzarri che in pochissimi giorni pare abbia chiuso anche per altri due innesti.dallaè l’innesto giusto per salvarsi? La ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma - #MaitlandNiles, continuano i contatti. Vicino l’accordo con il calciatore che ha… - DiMarzio : #Calciomercato, continuano i contatti tra la #Roma e Maitland-Niles, i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato: c’è la conferma dei club per #Calafiori - HoussemLord : RT @LAROMA24: ??#Calciomercato @OfficialASRoma: definito l'accordo col @CagliariCalcio per #Calafiori ?? Come appreso da @LAROMA24 il club g… - romaforever_it : Calciomercato Roma, Mayoral e Kumbulla in lista d'attesa: c'è la tentazione Fiorentina -