Calciomercato Napoli | Muriel per sostituire Insigne

Advertising

SkySport : Napoli, Insigne verso Toronto: l'attaccante pronto a dire sì a una mega offerta #SkySport #SkyCalciomercato… - cn1926it : Le parole dell'agente di #Rugani - sportal_it : Ounas, la richiesta del Napoli gela il Parma - cn1926it : #Rugani, l’agente: “Difficile si muova a gennaio. #Napoli? Il club ha altre idee” - sportli26181512 : Napoli, nuovo incontro per Insigne: Il Napoli non vuole perdere Lorenzo Insigne, dopo la mega offerta del Toronto F… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Commenta per primo Ilnon vuole perdere Lorenzo Insigne , dopo la mega offerta del Toronto FC , e avrebbe fissato un incontro per il mese di gennaio. I partenopei faranno un ritocco all'offerta di 3,5 milioni di ..."Se un club importante come ilchiama, è giusto parlare" La porta, in ogni caso, non viene ... Solo che in questo momento di, come sappiamo tutti, in genere è più facile fare un ...È uno dei nomi più chiacchierati di questa anticamera del calciomercato invernale. Si parla di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e tentato da un’offerta faraonica del Toronto. In attesa di sviluppi ...Il colpo l'Atalanta l'ha già piazzato, dal Sassuolo arriva Jeremie Boga. Adesso, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è trovare un difensore per rimpiazzare Lovato, passa ...