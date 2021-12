Calciomercato Milan: Pobega resta al Torino? La decisione finale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri hanno deciso di non cedere Pobega al Torino. La dirigenza lo considera un punto fermo Importanti novità sul futuro di Tommaso Pobega. Come riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe deciso di non cedere il centrocampista al Torino durante il mercato di gennaio ne di inserirlo in una eventuale trattiva per arrivare a Bremer. Maldini e Massara, con l’avallo di Pioli, lo considerano infatti un perno futuro della rosa rossonera tanto che il centrocampista ha grosse chance di far parte della rosa del Diavolo nella stagione 2022-2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): i rossoneri hanno deciso di non cedereal. La dirigenza lo considera un punto fermo Importanti novità sul futuro di Tommaso. Come riportato da.com, ilavrebbe deciso di non cedere il centrocampista aldurante il mercato di gennaio ne di inserirlo in una eventuale trattiva per arrivare a Bremer. Maldini e Massara, con l’avallo di Pioli, lo considerano infatti un perno futuro della rosa rossonera tanto che il centrocampista ha grosse chance di far parte della rosa del Diavolo nella stagione 2022-2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

