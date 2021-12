Calciomercato Milan – Laudisa: “Lucca, chi lo vuole e quanto costa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Carlo Laudisa, esperto di Calciomercato, ha parlato di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che piace al Milan ed anche ad altri club. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Carlo, esperto di, ha parlato di Lorenzo, bomber del Pisa che piace aled anche ad altri club. Il punto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - cmdotcom : #Milan, si complica l'arrivo di un centrocampista: in mezzo #Florenzi o #Calabria - infoitsport : Calciomercato Milan – Per la difesa spunta anche il nome di Diop - infoitsport : Calciomercato Milan – Rinnovi Theo, Bennacer e Leao: frenata, ma … -