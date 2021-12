Calciomercato Milan – Incontro tra Maldini e Riso per il rinnovo di Tonali

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - Gazzetta_it : Inter-Ginter, Milan-Botman: tutti a caccia di un centrale. Ma meglio a parametro zero #LaBorsaDiPedullà - LucaDColella : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @carlolaudisa (@Gazzetta_it): '#Lucca, chi lo vuole e quanto costa' - #ACMilan #Milan #SempreMi… - LucaDColella : RT @la_rossonera: ????? #News: Dall'Inghilterra #Conte chiama #Kessie. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, ma dall’Inghil… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Delio Rossi, nel corso di una intervista a Tmw Radio, parla dei suoi colleghi allenatori: ' Serie A? Mi ha stupito Inzaghi ma anche Gasperini, così come Pioli, che si sta riconfermando e non era ...1 Pierre Kalulu è arrivato in punta di piedi alche lo ha prelevato a parametro zero dal Lione. Il difensore francese si è guadagnato la fiducia di Pioli e della dirigenza che lo considerano assolutamente incedibile.Sono due i casi di Coronavirus accertati nel Torino FC: il comunicato della società granata e i nomi dei calciatori.Per Guido Angelozzi sta per iniziare il periodo degli straordinari con l'apertura della finestra invernale del mercato, in aggiunta all'attività solita che svolge nell'arco dell'intero anno. Oltre all ...