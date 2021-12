Calciomercato Milan – Il PSG spara grosso per Diallo: le ultime news (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: passi avanti del Diavolo verso Abdou Diallo. Ma la richiesta del PSG per il centrale è altissima Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lesuldel: passi avanti del Diavolo verso Abdou. Ma la richiesta del PSG per il centrale è altissima

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - calciomercatoit : ?? - MilanWorldForum : Rinnovo Theo: la cifra che può far vacillare Elliott. Le news QUI -) - MilanWorldForum : Milan: tutti i nomi per il mercato di gennaio, dai quotidiani in edicola Le news -) -