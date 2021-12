CALCIOMERCATO MILAN – Beto impossibile a gennaio: le ultime / News (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rossoneri a cerca di rinforzi in attacco e Beto sembra un profilo che piace molto al MILAN, ma è impossibile arrivi in questo CALCIOMERCATO. Il portoghese classe 1998 è ancora in prestito all'Udinese al momento. Nella video News i dettagli. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rossoneri a cerca di rinforzi in attacco esembra un profilo che piace molto al, ma èarrivi in questo. Il portoghese classe 1998 è ancora in prestito all'Udinese al momento. Nella videoi dettagli.

