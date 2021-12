Calciomercato Juventus: sfida a due big per Villar della Roma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: nel mirino Gonzalo Villar. Sul centrocampista della Roma ci sono anche Inter e Atletico Madrid La Juventus guarderebbe con attenzione agli scenari in merito a Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma e accostato soprattutto all’Inter negli ultimi giorni. A rivelarlo è Diario Sport che sottolinea l’interesse dei bianconeri per il centrocampista spagnolo. Villar, inoltre, sarebbe nei radar pure dell’Atletico Madrid di Diego Simeone e non gli dispiacerebbe un ritorno nella Liga nel mercato di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): nel mirino Gonzalo. Sul centrocampistaci sono anche Inter e Atletico Madrid Laguarderebbe con attenzione agli scenari in merito a Gonzalo, in uscita dallae accostato soprattutto all’Inter negli ultimi giorni. A rivelarlo è Diario Sport che sottolinea l’interesse dei bianconeri per il centrocampista spagnolo., inoltre, sarebbe nei radar pure dell’Atletico Madrid di Diego Simeone e non gli dispiacerebbe un ritorno nella Liga nel mercato di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

