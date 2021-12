Calciomercato Juventus, Rugani verso l’addio? Due opzioni importanti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’agente di Rugani, difensore della Juventus, ha parlato del futuro del giocatore non escludendo una clamorosa ipotesi di mercato. Rugani (Lapresse)La Juventus è pronta a tornare in campo; finite le vacanze, i bianconeri torneranno al lavoro per preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio. Allo Stadium andrà in scena un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre e per il futuro del campionato. I ragazzi di Allegri hanno bisogno di vincere se vogliono accorciare sul terzo posto, proprio dei partenopei, attualmente distante cinque punti. Mentre la squadra è impegnata sul campo, la società deve pensare al mercato e a come rinforzare una rosa che, in questi quattro mesi, ha mostrato più di qualche carenza. Gli obiettivi sono centrocampista e attaccante per aumentare la qualità in mezzo al ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’agente di, difensore della, ha parlato del futuro del giocatore non escludendo una clamorosa ipotesi di mercato.(Lapresse)Laè pronta a tornare in campo; finite le vacanze, i bianconeri torneranno al lavoro per preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio. Allo Stadium andrà in scena un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre e per il futuro del campionato. I ragazzi di Allegri hanno bisogno di vincere se vogliono accorciare sul terzo posto, proprio dei partenopei, attualmente distante cinque punti. Mentre la squadra è impegnata sul campo, la società deve pensare al mercato e a come rinforzare una rosa che, in questi quattro mesi, ha mostrato più di qualche carenza. Gli obiettivi sono centrocampista e attaccante per aumentare la qualità in mezzo al ...

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - DiMarzio : #Rugani, parla l’agente del difensore della #Juventus - LGramellini : Tra pochissimo live con @dan_ceres sul mio canale YouTube. #Juventus #Calciomercato ?? - carlopao86 : RT @serieAnews_com: ???? Ora è ufficiale: #Zakaria lascerà la #Bundesliga a giugno, ottima notizia per il calciomercato della #Juventus ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, colpaccio a zero: via libera ufficiale Calciomercato Juventus, adesso è arrivata anche l'ufficialità: non rinnoverà con il club ed è pronto ad andare via a parametro zero. A giugno le strade di Denis Zakaria e del Borussia Monchengladbach ...

Napoli tra infortuni e grattacapi: solo il 24% degli scommettitori punta sul '2' contro la Juve Commenta per primo Fine 2021 complicata per Luciano Spalletti , alle prese con diversi grattacapi in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus . Alle assenze per infortuni, Coppa d'Africa e Covid, si aggiungono le pressanti voci di mercato su Insigne, qualche nube di troppo che lascia diversi dubbi a bookmaker e scommettitori. A ...

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Milan, rapporti tesi: si cerca il colpaccio grazie a Ronaldo Il Milan continua a lavorare per rinforzarsi e pensa già al colpo per il futuro: l'assist arriva da Cristiano Ronaldo ...

Supercoppa Femminile, ingresso gratuito per la Final Four Manca poco al via della Final Four della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, la competizione che inaugurerà il 2022 del calcio italiano mettendo in palio il primo trofeo del nuovo ...

, adesso è arrivata anche l'ufficialità: non rinnoverà con il club ed è pronto ad andare via a parametro zero. A giugno le strade di Denis Zakaria e del Borussia Monchengladbach ...Commenta per primo Fine 2021 complicata per Luciano Spalletti , alle prese con diversi grattacapi in vista del big match del 6 gennaio contro la. Alle assenze per infortuni, Coppa d'Africa e Covid, si aggiungono le pressanti voci di mercato su Insigne, qualche nube di troppo che lascia diversi dubbi a bookmaker e scommettitori. A ...Il Milan continua a lavorare per rinforzarsi e pensa già al colpo per il futuro: l'assist arriva da Cristiano Ronaldo ...Manca poco al via della Final Four della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, la competizione che inaugurerà il 2022 del calcio italiano mettendo in palio il primo trofeo del nuovo ...