Calciomercato Juventus: proposto Milik. La risposta di Allegri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: proposto Milik, ora al Marsiglia. Il tecnico Allegri però non è convinto dell'attaccante polacco La Juventus valuta l'acquisto di Arkadiusz Milik, attualmente al Marsiglia ma in rotta con il tecnico Jorge Sampaoli. L'addio dell'attaccante polacco è probabile e il suo entourage lo ha proposto anche al club bianconero. Come riportato da Alfredo Pedullà, la scelta di puntare su Milik non convincerebbe pienamente Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

