Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo: colpo da 40 milioni! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans, mezz'ala del Leicester City di Rodgers. Le ultime di Calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus, UFFICIALE: De Winter positivo al Covid Commenta per primo La Juventus comunica che Koni De Winter, 19enne difensore belga della squadra bianconera Under 23, è positivo al Covid : 'Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid - 19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste. La Juventus, che ricomincerà la sua attività ...

Sassuolo su Luca Moro: pronta offerta da 3 milioni. Le news di calciomercato Il classe 2001 ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni club di Serie A e Serie B, tra cui anche la Juventus e il Parma. Ma la società che sta facendo più sul serio è il Sassuolo , pronto ad ...

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Calciomercato Juventus, assist Cherubini: via per 100 milioni di euro L’argentino, da tempo oggetto dei desideri di mercato della Juventus, ha un contratto con il Paris Saint Germain fino al 30 giugno 2024 ed è valutato attorno ai 30 milioni di euro. Leggi ...

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo: colpo da 40 milioni! La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans: le ultime ...

