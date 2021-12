Calciomercato Juventus: Icardi può arrivare. A una sola condizione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: Cherubini interessato a Icardi, ma ad una sola condizione. Le novità legate al futuro del centravanti del PSG Secondo quanto riferito da Sky Sport, se il PSG dovesse aprire al prestito per Mauro Icardi, ci sarebbe una fila di squadre interessate a lui. Tra queste anche la Juventus, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Al momento non c’è l’opportunità, visto che i bianconeri accetterebbero solamente l’ipotesi prestito. Anche l’ingaggio rappresenta un ostacolo, con Cherubini che aprirebbe il discorso con il Paris su come dividere, in caso, lo stipendio di Maurito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): Cherubini interessato a, ma ad una. Le novità legate al futuro del centravanti del PSG Secondo quanto riferito da Sky Sport, se il PSG dovesse aprire al prestito per Mauro, ci sarebbe una fila di squadre interessate a lui. Tra queste anche la, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Al momento non c’è l’opportunità, visto che i bianconeri accetterebberomente l’ipotesi prestito. Anche l’ingaggio rappresenta un ostacolo, con Cherubini che aprirebbe il discorso con il Paris su come dividere, in caso, lo stipendio di Maurito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Gazzetta_it : Juve, prima mossa per Scamacca: c’è l’offerta, 35 milioni per averlo subito - DiMarzio : #Rugani, parla l’agente del difensore della #Juventus - calciomercatoit : ? #Juventus Under 23, il giovane Koni #DeWinter è positivo al #Covid: il comunicato ufficiale - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: #Icardi può arrivare. A una sola condizione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Zaccagni rivela: 'Quando presi la maglia di Ronaldo.... E sul fantacalcio...' Commenta per primo Mattia Zaccagni , intervistato da Lazio Style Magazine , rivela un episodio che riguarda Cristiano Ronaldo : 'Due anni fa, in un Verona - Juventus, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare'. L'esterno della Lazio, ex Hellas, parla della sua carriera: 'Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, ...

Fifa 22: Bernardeschi, Dumfries e Kessie nell'ultima squadra della settimana del 2021 ... nella top 11 ci sono il terzino dell'Inter Dumfries (84 di overall), l'esterno della Juventus Bernardeschi (84) e il centrocampista del Milan Kessie (86). Benzema è il migliore (91), brillano anche ...

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Calcio: Napoli, Insigne e Fabian negativi al Covid Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Insigne e Fabian negativi al Covid-19”. Il Napoli, su Twitter, annuncia il ritorno del capitano Lorenzo Insigne e del centrocampista Fabian Ruiz che da domani potranno ...

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo: colpo da 40 milioni! La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans: le ultime ...

Commenta per primo Mattia Zaccagni , intervistato da Lazio Style Magazine , rivela un episodio che riguarda Cristiano Ronaldo : 'Due anni fa, in un Verona -, riuscii a prendere la maglia di Cristiano Ronaldo che mi sono fatto anche firmare'. L'esterno della Lazio, ex Hellas, parla della sua carriera: 'Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, ...... nella top 11 ci sono il terzino dell'Inter Dumfries (84 di overall), l'esterno dellaBernardeschi (84) e il centrocampista del Milan Kessie (86). Benzema è il migliore (91), brillano anche ...Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Insigne e Fabian negativi al Covid-19”. Il Napoli, su Twitter, annuncia il ritorno del capitano Lorenzo Insigne e del centrocampista Fabian Ruiz che da domani potranno ...La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans: le ultime ...