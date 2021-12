Calciomercato Juve, tre big alla finestra per Kulusevski: c’è il prezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Juve, Kulusevski via? Fissato il prezzo. Lo vogliono tre big europee: le ultime notizie sul futuro dello svedese Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Juve potrebbe privarsi di Dejan Kulusevski solamente per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. No a prestiti poco premianti o condizioni al ribasso per quanto riguarda il possibile addio dell’attaccante svedese. Tre big europee sono sulle sue tracce. Paratici vorrebbe portarlo al Tottenham, con Conte che stima molto il giocatore. Anche Arsenal e Bayern Monaco lo seguono con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)via? Fissato il. Lo vogliono tre big europee: le ultime notizie sul futuro dello svedese Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, lapotrebbe privarsi di Dejansolamente per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. No a prestiti poco premianti o condizioni al ribasso per quanto riguarda il possibile addio dell’attaccante svedese. Tre big europee sono sulle sue tracce. Paratici vorrebbe portarlo al Tottenham, con Conte che stima molto il giocatore. Anche Arsenal e Bayern Monaco lo seguono con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

