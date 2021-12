Calciomercato – Inter, Satriano finisce nel mirino del Nottingham Forest (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Martin Satriano piace al Nottingham Forest Si fanno sempre più intense le voci di mercato in vista della sempre più imminente sessione di gennaio. Le ultime notizie in casa Inter riguardano Martin Satriano che sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest, club che milita nella Championship corrispondente alla nostra Serie B. Il club inglese, secondo quanto riportato dal giornalista britannico Will Unwin sul proprio profilo Twitter, oltre all’uruguaiano starebbe valutando anche altri due profili. Si tratta di Marcus Forss del Brentford e di Gonçalo Ramos del Benfica. L’operazione sarà in prestito. Nottingham Forest are looking to bring in a striker on loan in January. Their three main targets are ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Martinpiace alSi fanno sempre più intense le voci di mercato in vista della sempre più imminente sessione di gennaio. Le ultime notizie in casariguardano Martinche sarebbe finito neldel, club che milita nella Championship corrispondente alla nostra Serie B. Il club inglese, secondo quanto riportato dal giornalista britannico Will Unwin sul proprio profilo Twitter, oltre all’uruguaiano starebbe valutando anche altri due profili. Si tratta di Marcus Forss del Brentford e di Gonçalo Ramos del Benfica. L’operazione sarà in prestito.are looking to bring in a striker on loan in January. Their three main targets are ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Braida: 'Il Milan vincerà lo scudetto' Tutti dicono Inter, io dico Milan. E non perché ci ho lavorato per una vita intera. Ha vissuto alti e bassi ultimamente, ma ripartirà. In passato, a un giocatore di cui non farò il nome, dissi queste ...

Inter - Ginter, Milan - Botman: caccia a un centrale. Ma meglio a parametro zero Un difensore centrale ti cambia la vita. E allora meglio prenderlo a zero in estate, in particolare se non hai questa necessità a gennaio. L'Inter è messa meglio di tutti: ha seguito Luiz Felipe ma non lo ritiene un titolarissimo, contrariamente a Matthias Ginter. Quest'ultimo proprio ieri ha annunciato, via social, che non rinnoverà il ...

Inter, Marotta punta un altro calciatore del Sassuolo Calciomercato.com Calciomercato Milan, colpo dall’Uruguay: parla il presidente! Il presidente del Penarol ha parlato ai microfoni di serieanews.com commentando il possibile approdo del suo gioiello in Serie A.

Milan, rapporti tesi: si cerca il colpaccio grazie a Ronaldo Il Milan continua a lavorare per rinforzarsi e pensa già al colpo per il futuro: l'assist arriva da Cristiano Ronaldo ...

