Calciomercato Inter, nome nuovo per il centrocampo: spunta Villar della Roma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Gonzalo Villar della Roma per rimpolpare il centrocampo In caso di doppio addio a gennaio in casa Inter (Kolarov e uno tra Sensi o Vecino), nella rosa di Inzaghi potrebbe aprirsi lo spazio per l'arrivo di un centrocampista. E in quel caso la ricerca sarebbe per un vice Brozovic, profilo oggi non presente in rosa. C'è un nome che a Milano seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è quello, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho nella Roma. È una traccia da seguire, molto dipenderà dalla formula dell'operazione: l'Inter non può fare acquisti a titolo ...

DiMarzio : #Calciomercato, Inter: primi contatti per #Ginter - Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - cmdotcom : Clamoroso, l'International Business Times: 'Il fondo #Pif a un passo dal comprare l'#Inter. In arrivo i documenti,… - AndreGary15 : RT @RaffaeleAmato14: Torna di moda per l'Italia il nome di Tonny #Vilhena. A un passo dall'#Inter nel 2016, l'olandese ora al #Krasnodar è… - sportli26181512 : Villar, c'è l'Inter sullo spagnolo trascurato da Mourinho: C’è un nome che a Milano, sponda Inter, seguono con atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Asta Scamacca? La Juve esce Il Sassuolo, dal suo canto, non sembra attendere altro che lo scatenarsi di un'asta, con Inter, Milan e Fiorentina sull'attenti, pronte a battagliare per assicurarsi le prestazioni dell'ipertatuato ...

Mercato Inter, un'italiana si inserisce per Martin Satriano L'Inter punta molto sul ragazzo e vorrebbe intraprendere un percorso come fatto per Mulattieri, in prestito, in modo da poterlo valutare e poterlo riportare alla casa base nel caso di una situazione ...

LIVE Calciomercato: l'Inter studia i colpi Frattesi e Villar. Mbappé rinnovo a 30 milioni? La Gazzetta dello Sport Juventus e Inter si ‘alleano’: scambio tra gli esuberi Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l'opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero ...

Inter, Vecino ai saluti: Roma e Lazio alla finestra Matias Vecino può lasciare l'Inter già a gennaio. Il centrocampista uruguaiano non sta trovando grande spazio con Inzaghi e il suo ...

