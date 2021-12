Calciomercato Inter – Alla scoperta di Digne dell’Everton | VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le ultime news di Calciomercato sull'Inter: Lucas Digne, classe 1993, terzino sinistro francese dell'Everton, è un obiettivo dei nerazzurri Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le ultime news disull': Lucas, classe 1993, terzino sinistro francese dell'Everton, è un obiettivo dei nerazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Scamacca sempre nel mirino: Marotta mette sul piatto Pinamonti ASCOLTA Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano Scamacca e Marotta potrebbe offrire al Sassuolo il cartellino di Pinamonti Dopo la mossa Juve per Gianluca Scamacca, ecco la risposta dell'Inter. Il ...

Mercato Roma, l'Inter su Villar e il Sassuolo pensa a Felix C'è un nome che a Milano, sponda Inter, seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è lo spagnolo Gonzalo Villar ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 29 ...

Calciomercato Inter, Zhang può intervenire a gennaio Tuttosport Calciomercato Roma, l'ultima idea è Vecino. Proposta di scambio all'Inter Matias Vecino è in uscita dall'Inter. Fin qui ha trovato poco spazio con Inzaghi e ha il contratto in scadenza a fine stagione: una separazione va bene ad entrambe le parti ma i nerazzurri non ...

Calciomercato Lazio, torna di moda Vecino: duello con un altro club italiano CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato è dietro l'angolo e già iniziano le prime voci di mercato. La Lazio è un cantiere aperto, si sa. Serviranno ...

