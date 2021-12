Calciomercato Genoa: offerta del Toronto per Criscito. Le cifre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Genoa: offerta del Toronto per Domenico Criscito. Dettagli e cifre della proposta per il capitano rossoblù Non solo Lorenzo Insigne e Andrea Belotti. Il Toronto è piombato su Domenico Criscito, capitano del Genoa. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club canadese ha messo sul piatto un contratto da 2,5 milioni di euro netti più bonus fino al 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)delper Domenico. Dettagli edella proposta per il capitano rossoblù Non solo Lorenzo Insigne e Andrea Belotti. Ilè piombato su Domenico, capitano del. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club canadese ha messo sul piatto un contratto da 2,5 milioni di euro netti più bonus fino al 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @GenoaCFC, definito l'acquisto di Silvan Hefti dallo Young Boys - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO GENOA, DEFINITO L'ACQUISTO DEL TERZINO HEFTI. OPERAZIONE DA 5 MILIONI CON LO YOUNG BOYS #SkySport… - CalcioNews24 : Calciomercato #Genoa: offerta del #Toronto per #Criscito. Le cifre - calciomercatogp : Il Toronto punta un altro italiano dopo Insigne e Belotti: è Criscito! #criscito #toronto #mls #genoa… - calciomercatogp : Piccoli sta per diventare un nuovo attaccante del Genoa in prestito dall’Atalanta! #piccoli #atalanta #genoa… -